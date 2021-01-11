Kastamonuspor galibiyeti Tarsus İdman Yurdu'nda yüzleri güldürdü
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Kastamonuspor galibiyeti Tarsus İdman Yurdu'nda yüzleri güldürdü

11.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:13
Kastamonuspor galibiyeti Tarsus İdman Yurdu'nda yüzleri güldürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yenen Tarsus İdman Yurdu galibiyet sevincini yaşıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yenen Tarsus İdman Yurdu galibiyet sevincini yaşıyor.

Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini söyledi.

Erteleme maçında konuk takım Kastamonuspor'u 2-0 yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Can, "İyi bir takım olmamıza rağmen birkaç haftada aldığımız yenilgi ve beraberlikler bizi üzmüştü. Erteleme maçında Kastamonuspor karşısında her iki yarıda üstün bir performans sergiledik ve sahadan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Her takımın başına gelebileceği gibi kötü dönemler geçirdiklerini belirten Can, şöyle devam etti:

"Bu galibiyetle kötü günlerimizi geride bırakmış oluyoruz. Birkaç haftadır takım olarak kötü sonuçlar nedeniyle Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci ve yönetim kurulu olarak gerçekten üzülmüştük. Geçtiğimiz hafta teknik ekibimiz ve oyuncularımızla bir araya gelerek toplantı yaptık. Kötü gidişata son vermek için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiği konusunda fikir paylaştık. Kastamonuspor maçına cezalı ve sakat yedi oyuncumuzdan yoksun olarak çıktık. Bu zorlu süreçte dar kadroyla en iyisini yapan Teknik Direktör Ergün Penbe'ye, teknik kadroya ve aslan yürekli futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Ligin ikinci yarsının ilk maçını 27 Ocak'ta Vansporla yapacaklarını anımsatan Can, taraftarların da desteğiyle kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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