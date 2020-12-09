Kastamonuspor'da 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kastamonuspor'da 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:36
Kastamonuspor'da 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i çalışan olmak üzere 20 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i çalışan olmak üzere 20 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün Eyüpspor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri'nde teknik heyete, futbolculara ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan 5 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 20 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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