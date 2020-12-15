Kastamonulu üretici kivi hasadından memnun

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde üretilen kivinin hasat süreci tamamlandı.

Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da çiftçilerin alternatif ürün olarak yöneldiği kivide, dallardan tek tek büyük bir emekle toplanan meyveler tüketiciye ulaştırılmak için özenle kasalara yerleştirildi.

Bu sezon rekoltenin yaklaşık 350 ton olduğu bölgede üreticiler hasattan memnun.

İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye de katkı sağlayan kivi özellikle salgın döneminde tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Abana ilçesindeki kivi üreticilerinden Altan Erdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındığa alternatif olarak yetiştirilen kivinin Batı Karadeniz'de özellikle Kastamonu'nun sahil ilçelerinde üretiminin yaygınlaştığını söyledi.

Değişen iklim koşullarına bağlı olarak üretimin düşmesine rağmen hasadın yüz güldürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Bağlık Mahallesi'nde kurulu olan 5 dönümlük bahçemizden dönüm başına ortalama 2,5 ton civarında ürün aldık. Geçen yıllara göre bu sezonun kurak geçmesi rekoltemizi düşürdü ama çok şükür yine iyi ürün aldık. Ürünümüz güzel, son zamanlarda doğal ürünlere artan ilgi ve alakadan dolayı kivi meyvesi de pazarda geniş bir yer bulmaktadır." diye konuştu.

Erdoğan, kivinin ülke ekonomisine katkısına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde ithal yollardan ülkemize gelen kivi meyvesi yerli üretimin artmasından dolayı iç piyasadaki yerini korumuş, aynı zamanda ihraç edilen bir ürün olmuştur. Pazar sorunu yok. Kaliteli ürün olduktan sonra pazarda da yerini her zaman buluyor. Özellikle son yıllarda kiviye ilgi arttı, pandemi dönemi dolayısıyla doğal ürünlere olan ilgi arttığı gibi kiviye de talep yüksek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel