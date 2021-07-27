KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da genç kayakçılar, yaz sıcağında asfalt üzerinde antrenman yapıyorlar.

Kastamonu'da genç kayakçılar, yaz sıcağında asfalt üzerinde antrenman yapıyorlar.

Kış aylarında yapılacak kayak yarışmalarına hazırlanan Kastamonulu kayakçılar, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürüyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, Kastamonu'da önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kayakçı yetiştirmek için görev yaptığını aktaran Kızılarslan, "Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü başkan yardımcısı ve antrenörüyüm. 2020 yılında kulübümüz kuruldu. Vali Aydın Arslan Ortaokulunda sporcuları seçerek altyapı çalışmalarımıza başladık." dedi.

Geçen yıl çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirten Kızılarslan, "Kulübümüzün kurulmasının ardından çalışmalara başladık. Kışın katıldığımız çeşitli yarışmalarda ilk yılımız olmasına rağmen önemli başarılara imza attık. U-12 Batı Grubu yarışlarında bayanlarda birinci ve ikinci, yine U-13'ün üçüncü ve dördüncüsü kulübümüzden çıktı." diye konuştu.

Kayak yarışlarına sadece kışın mevsiminde hazırlanılmadığını işaret eden Kızılarslan, şöyle devam etti:

"Bu sporu bilmeyenler, kayak sporunun sadece kış aylarından ibaret olduğunu sanıyor ama kayak sadece kış ayında yapılan bir spor değil. Yazın da çalışılabilen bir spor. Yaz çalışmalarımız biraz daha farklı. Koşu, paten, dağ ve tırmanış antrenmanları yapıyoruz. Yazın çok yoğun sıcaklarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Bugün mesela 32 derecede antrenmanlarımızı yaptık. Günün en serin saatlerinde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Kayak branşı sadece kıştan ibaret sanılır fakat bu işin en büyük çalışma dönemi yaz aylarıdır. Yazın yoğun şekilde kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık hazırlıkları yapılır."

Kızılarslan, yaklaşık 40 sporcu ile haftada 5 gün çalışma yaptıklarını anlatarak, "Paten ve tekerlekli kayak antrenmanlarımızı okul bahçesinde yapıyoruz. Kışın antrenmanlarımızı da Ilgaz Dağı'nın zirvesinde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sporculardan Çağla Yakupoğlu da 2017 yılında kayaklı koşuya başladığını dile getirerek, "Ortaokulun bahçesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene katıldığım yarışmalarda derece yaptım. Ara vermeden çalışarak ilerde Türkiye şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Dünya ve Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Neşat Tuna Kırcı ise 3 aydır kayak kursuna geldiğini belirterek, "Hem isteyerek hem de eğlenerek geliyorum. Kışa hazırlık için asfaltta antrenman yapıyoruz. Bu da tabii çok yorucu oluyor." diye konuştu.

Hacer Ravza Kara da şampiyon olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:16:30. #1.14#

title