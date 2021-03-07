Kastamonu Zirve Kayak Kulübü sporcuları, Ilgaz Dağı'nda Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Kastamonu Zirve Kayak Kulübü sporcuları, Ilgaz Dağı'nda Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

07.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:04
Kastamonu Zirve Kayak Kulübü sporcuları, Ilgaz Dağı'nda Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü kayak takımı, 8-10 Mart'ta Bolu'da yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Ilgaz Dağı'nda sürdürüyor.

Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü kayak takımı, 8-10 Mart'ta Bolu'da yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Ilgaz Dağı'nda sürdürüyor.

Kulübün başkan yardımcısı ve kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların keyiflerinin yerinde olduğunu belirterek, "Bugün antrenmanlarımızı tamamlayıp, yarın şampiyona için Kastamonu'dan ayrılacağız. 12 yaş altı kategorisinde iddialıyız. Üç sporcu ile katılacağız. Erkek ve kızlarda 12 yaş altı kategorisinde Türkiye derecesi bekliyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Semih Arslan ise güzel bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını vurgulayarak, "İki yıldır bu sporu yapıyorum. Muhammed hocamın teşvikiyle kayak yapmaya başladım. Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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