Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Güven Tazeledi

Kastamonu Ziraat Odası, 8. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda gerçekleşen seçimde Mehmet Butur, 97 oy alarak yeniden Kastamonu Ziraat Odasının başkanı seçildi.

Kastamonu Ziraat Odası başkanlığına yeniden Mehmet Butur seçildi. 2015 yılının Şubat ayında yönetime geçen Mehmet Butur, 97 delegenin oyunu alarak güven tazeledi. Seçimde 177 delege oy kullandı, 9 oyunda geçersiz olduğu öğrenildi.

"Kastamonu tarımı ve çiftçisini her alanda elimizden geldiği kadarıyla temsil ve müdafaa etmekten geri durmadık"

Seçimi yeniden kazanan oda başkanı Mehmet Butur, 2015 yılından bu yana Kastamonu Çiftçisini her alanda temsil ettiklerini ifade ederek, "Ziraat odamızı devraldığımız 2015 yılından bu yana Kastamonu tarımı ve çiftçisini her alanda elimizden geldiği kadarıyla temsil ve müdafaa etmekten geri durmadık. 2018 yılındaki döviz kurlarındaki anormal artışlardan tüm sektörler gibi tarım sektörü de etkilenmiştir. Döviz fiyatlarının gerilemesine rağmen tarımsal girdi oranları geri gelmemiştir. Tarım Bakanlığımızca tarımsal ödemelerde destekler yapılmış olmasına rağmen hala üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle tarımsal gelirler istenen seviyeye ulaşmadığı görülmektedir" dedi.

"Geniş bir coğrafyaya sahip olan Kastamonu gerçekten tarım ve hayvancılıkta her bölgede kendini göstermelidir"

Kongreye katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun tarım ve hayvancılık alanında ön plana çıktığını söyledi. Başkan Babaş, "Özellikle tarım ve hayvancılık her zaman ön plana çıkarak bu konuyu anlatır. Bu konuda gerçekten Kastamonu tarımıyla, hayvancılığıyla, ormancılığıyla bu bölgededir. O nedenle bu konuda kurulan hem kurumlar hem odalarım birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak tarımda üretken bir tarımın oluşmasını sağlaması gerekmektedir. Bugüne kadar da böyle olmuştur. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan Kastamonu gerçekten tarım ve hayvancılıkta her bölgede kendini göstermelidir. Yani üretim gittikçe arttırılmalıdır. Bu konuda da özellikle ziraat odalarımıza çok işler düşüyor. Çiftçilerin dertlerini, sorunlarını beraber bir takım kurumsal çalışmaları yapan bir kuruluş halinde ziraat odamız görevini başarıyla yürütüyor. Bunun yanında yerelde ve merkezi hükümette bu konu ile ilgili çalışmalar biz hep bu işin içinde olduk. 20114 yılında ki seçimlerden sonra belediye başkanlığımın ilk zamanlarında en çok uğraştığım konu Kırık Barajıydı. Şu anda iyi bir şekilde devam eden bir projemiz var. Hem Kastamonu'nun en az 50 yıllık içme suyunu karşılayacak hem de 92 dekar alan üzerinde tarımsal sulama yapabilen bir baraj. Şu anda ihale sürecine uygun bir şekilde devam ediyor. Kırık Barajı Kastamonu için çok önemli bir projedir. Hem insanlarımızın memba su içmeleri için hem de tarımsal sulama için" şeklinde konuştu.

"Artık vahşi sulama değil kapalı devre sulamanın hayata geçmesi çiftçimiz için iyi olacağını düşüyorum"

Belediye Başkanı Babaş, kapalı sulama sistemine dikkat çekerek, "Tarımda sulamada hep şunu isterim ben: artık vahşi sulama değil kapalı devre sulamanın hayata geçmesi çiftçimiz için iyi olacağını düşüyorum. Şu anda Kastamonu bu konuda Türkiye'de 10.sırada. Bunun daha da geliştirilerek her bölgedeki sulama sistemine uygulanması en büyük çalışmamız olması gerektiğine inanıyorum. Tabii burada ziraat odası ile çiftçiler ile tarım müdürlükleri ile devlet su işleri ile bir an önce bu vahşi sulamaların kesinlikle kapalı devre sulama sistemine geçmek lazım. Onun için bizlere çok iş düşüyor. Yani hangi sivil toplum kuruluşumuz bizden destek, yardım ve ortaklık ister ise hepsini de beraber olmaya gayret gösterdik. Yani sadece belediyecilik değil yerel misyonuyla da genel çalışmaların içine sokmaya da gayret gösterdim. Bölgede de kenevir üretiminin alt yapısı olan bölgelerinden birisiyiz. Onu da iyi bir şekilde değerlendireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA