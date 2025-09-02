Kastamonu yangın söndü mü?

Yangının etkili olduğu bölgelerde 6 köy boşaltılırken, 437 kişi ile çok sayıda hayvan güvenli alanlara taşındı. Geceyi aydınlatan alevlerin Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bazı köyleri de tehdit etmeye başladığı bildirildi.

ALEVLER SAFRANBOLU SINIRINA ULAŞTI

Yaklaşık 7 saattir söndürülmeye çalışılan orman yangını, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin yakınlarına kadar ilerledi.

KÖYLERDE ZORUNLU TAHLİYE

Geceyi alevlerin ışığıyla geçiren bölgede, yangının ilerlemesi nedeniyle 6 köy boşaltıldı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahale için 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve 271 personel görevlendirildi. Ayrıca çevre illerden Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de destek veriyor.

437 KİŞİ VE YÜZLERCE HAYVAN TAHLİYE EDİLDİ

Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinden 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara nakledildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

FARKLI İLLERDE SON DURUM

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre; Aydın Buharkent'te başlayıp Denizli Buldan'a sıçrayan yangının gücü kırıldı. Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aydın Efeler'deki yangının etkisi azaltıldı. Çanakkale Ayvacık'taki yangın ise tamamen söndürüldü.

ARAÇ VE EFLANİ'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karabük'ün Eflani ilçesi ve Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.