Kastamonu'ya tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvuruları artık kabul edilecek Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, il dışından tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvurularının kabul edilmemesi yönündeki karar kaldırıldı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, il dışından tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvurularının kabul edilmemesi yönündeki karar kaldırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta il dışından tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvurularının kabul edilmemesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Diyaliz hastalarının Kovid-19 yönünden riskli grupta yer aldığına işaret edilen açıklamada, diyaliz merkezlerinde tedavilerin toplu bir alanda yapılmasından dolayı personele ve diyaliz hastalarının birbirlerine hastalık bulaştırma riskinin doğabileceği belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirler çerçevesine, "Tatil için ilimize gelmek ve tedavilerine burada devam etmek isteyen diyaliz hastalarının yaşamakta oldukları illerden yaptıkları müracaatların ikinci bir karar alınana kadar kabul edilmeyerek bulundukları şehirlerde diyaliz tedavilerine devam etmelerine karar verilmiştir." şeklinde alınan kararın kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA