Kastamonu'ya psikososyal destek
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Kastamonu'ya psikososyal destek

Kastamonu'ya psikososyal destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ailelere psikososyal destek vermek için sel bölgesine giderek, halka destek olmaya başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ailelere psikososyal destek vermek için sel bölgesine giderek, halka destek olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te sele sebep olmuş onlarca noktada felaket meydana gelmişti. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. Ailelere psikososyal destek olmak adına Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli olan ekipler Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Burada aileler ile bire bir görüşen ekipler yaraların sarılması için çalışmalar yapıyor. - DÜZCE

Kastamonu'ya psikososyal destek
Kastamonu'ya psikososyal destek
Kastamonu'ya psikososyal destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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