Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler denetleniyor
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Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler denetleniyor

05.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:07
Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenlerin 10 gün karantinaya alınması kararının ardından denetimler sıklaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenlerin 10 gün karantinaya alınması kararının ardından denetimler sıklaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısılarını ölçüyor.

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak, bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Testleri negatif çıkanlar bildirdikleri adreste karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal olan ve herhangi olumsuzluğu bulunmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda kalacak. Kastamonu dışından gelen ve izolasyonda tutulanların takibi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

Eğitim ve turizm amacıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlere bağlı olarak ve bir kamu görevini yürütmek için il merkezine gelenler ise kapsam dışında tutulacak.

Samsun-Kastamonu kara yolundaki Bük köyü mevkisinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, sürücü ile yolcuların ateşini ölçtü, kimlik kontrollerini yaptı.

Vatandaşlardan Adem Güreli gazetecilere, Rize'den İstanbul'a gittiklerini söyledi.

Kastamonu'ya girişte jandarma tarafından durdurulduklarını anlatan Güreli, "Jandarma kimlik kontrolümüzü yaptı, ateşimizi ölçtü. Sağlık ekibine, jandarmamıza, askerimize, polisimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İsmail Fettahoğlu ise denetimlerin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimizden, polisimizden sağlık personelimizden Allah razı olsun. Memleketimiz orta riskli iller arasında ama koronavirüs tehlike anlarındayken vatandaşlarımız kurallara dikkat etmeyebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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