Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinaya alınacak
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Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinaya alınacak

03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Kastamonu'ya Kovid-19 yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinaya alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da kontrollü normalleşme süreci kapsamında yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinada kalacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da kontrollü normalleşme süreci kapsamında yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinada kalacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca il merkezine girişlerde kontrol noktaları oluşturulacak.

Kovid-19 yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerden gelen, vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak, testlerinin negatif çıkmasının ardından belirttikleri adreste 10 günlük zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Ateşi normal olan ve kentte ikamet etmeyenler de belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda kalacak.

İzolasyonda bulunanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

Eğitim ve turizm maksadıyla gelenler ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlerin temsilcileri ile kamu görevini yürütenler ise kapsam dışında tutulacak.

Kovid-19 vakası ile yakın temaslı düşünülen kişilere de takip süreleri içinde semptomların gelişip gelişmediğine bakılmaksızın zorunlu olarak filyasyon ekiplerince test yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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