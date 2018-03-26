AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından 73 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'da il merkezi ve ilçelerin alacağı KÖYDES ödenekleri hakkında açıklamada bulundu. Demir, "Buna göre Kastamonu'ya 73 milyon lira ödenek aktarıldı. Bu mükemmel artışa katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve Milletvekili arkadaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl çok çalışacağız, köylümüze hizmet edeceğiz inşallah. Köylerimizin altyapı hizmetlerine harcanmak üzere 2018 yılında Kastamonu'ya gönderilecek KÖY-DES ödeneği 73 milyon TL olarak belirlendi. 2016 yılında 16 milyon TL, 2017 yılında 45 milyon TL olarak gönderilen ödeneği bu yıl 73 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca açıklanan ödeneklerin nüfusa göre değil, köy ve yol ağına göre hesaplandı" dedi.

KÖYDES ödenekleri kapsamında Cide'ye ayrılan rakamın geçtiğimiz yıla göre yüzde 65 artış göstererek 4 milyon 747 bin TL olduğunu söyleyen Demir, "Aktarılan bu ödenek rakamı, Cide tarihinde rekordur. Cide'ye 2016 yılında 1 milyon 112 bin 708 TL, 2017 yılında ise 2 milyon 848 bin 662 TL ödenek verilmişti. 2018 yılında aktarılan 4 milyon 747 bin TL ödenekle Cide köylerindeki eksikliklerin büyük çoğunluğunun giderilmesi planlanıyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU