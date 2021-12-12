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Kastamonu Veteranlar Çaycuma'da kaybetti

Kastamonu Veteranlar Çaycuma'da kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Veteran ligi lideri ve ligde 3 yıldır yenilgi yüzü görmeyen Kastamonu Veteranlar, bu ünvanını Çaycuma' da bıraktı.

ZONGULDAK (İHA) - Veteran ligi lideri ve ligde 3 yıldır yenilgi yüzü görmeyen Kastamonu Veteranlar, bu ünvanını Çaycuma' da bıraktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Şehir Stadyumunda Kastamonu Veteranlar ve Çaycuma Veteranlar karşı karşıya geldi.

Süper amatör ligde ki tatil sebebi ile Çaycumaspor kaleci ve hocası Caner Kır ile takım kaptanı Suat Kerçin' in de aralarında bulunduğu kadrosuna takviye yapan Çaycuma Veteranlar Spor, namağlup lider Kastamonu'yu eli boş gönderdi.

Maçın golleri dk. 10, dk. 65 ve dk. 70' te Suat Kerçin' den geldi. Karşılaşma Çaycuma Veteranlar : 3 Kastamonu Veteranlar : 1 sona erdi.

Başkan Ali Köktürk galibiyeti Çaycuma halkına hediye ettiklerini belirtti. - ZONGULDAK

Kastamonu Veteranlar Çaycuma'da kaybetti

Kastamonu Veteranlar Çaycuma'da kaybetti

Kastamonu Veteranlar Çaycuma'da kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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