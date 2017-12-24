Kastamonu ve Tokat'ta Kar Nedeniyle 118 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 118 köy yolu ulaşıma kapandı.





AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, etkili olan kar, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kar nedeniyle, Ağlı'da 2, Araç'ta 15 ve Tosya'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.





Ekipler, kapalı 18 köy yolunda çalışma yapıyor.



Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.



Köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.