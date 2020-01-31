Kastamonu ve Tokat'ta 200 köy yolu ulaşıma kapandı

31.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:18

Kastamonu ve Tokat'ta etkisini sürdüren yağışı nedeniyle 200 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu merkezinde 11, Araç'ta 6, Azdavay'da 21, Çatalzeytin'de 2, Devrekani'de 7, Doğanyurt'ta 4, Küre'de 5, Seydiler'de 9 ve Şenpazar'da 6 olmak üzere 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Tokat merkezde 12, Artova'da 13, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 10, Reşadiye'de 40, Sulusaray'da 12, Turhal'da 13, Yeşilyurt'ta 14 ve Zile'de 9 olmak üzere 129 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Bu arada Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kaynak: AA