Kastamonu ve Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı
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Kastamonu ve Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kastamonu ve Sinop'ta sokak hayvanlarının beslenmesi için kaymakamlıklar ve belediyeler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu ve Sinop'ta sokak hayvanları unutulmadı
12.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:40

Kastamonu ve Sinop'ta sokak hayvanlarının beslenmesi için kaymakamlıklar ve belediyeler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı, Seydiler, Daday, Devrekani ve Çatalzeytin ilçelerinde belediye ve kaymakamlıklar, sokak hayvanları aç kalmasın diye belirli noktalara yem ve su bıraktı.

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların zamanının büyük bölümünü evlerinde geçirdiği hatırlattı.

Belediyenin rutin olarak sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisini üstlendiğini belirten Erdoğan, "İnsanlar sokağa çıkmıyor, restoranlar ve iş yerlerinin bu süreçte kapalı olmasından dolayı hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor." dedi.

Daday Kaymakamı Kemal Balaban'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, sokak hayvanları için belirlenen 12 beslenme odağına mama ve su bıraktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bu zorlu süreçte İlçe Merkezinde lokanta ve restoranların kapalı olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için her türlü tedbirin alınarak, hayvan refahının korunması için gerekli çalışmaların devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı ilçesinde de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli sokak hayvanlarını besledi.

Sinop

Sinop'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Valilikçe Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine mama desteğinde bulunuldu.

Valilik yetkililerince derneğe teslim edilen 100 çuval köpek, 50 çuval da kedi maması, dernek üyelerince kentin değişik noktalarına bırakıldı.

Sinop Belediyesi ekipleri de hayvanlar için doğaya yem ve su bırakmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlardan da hayvanlar konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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