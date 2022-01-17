Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yoğun kar yağışının 19 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmininde bulunulan açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.