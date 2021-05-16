Kastamonu ve Sinop için sağanak uyarısı
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Kastamonu ve Sinop için sağanak uyarısı

Kastamonu ve Sinop için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu ve Sinop için sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu ve Sinop için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, yağışların iç kesimlerde şiddetli sağanak olarak beklendiği kaydedildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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