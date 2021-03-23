Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı
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Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

23.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:02
Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kastamonu ile Sinop'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Kastamonu ile Sinop'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği ifade edildi.

Kar kalınlığının 5 ile 20 santimetre arasında olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksama ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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