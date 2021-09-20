Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop'un Türkeli ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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