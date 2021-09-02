Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
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Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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