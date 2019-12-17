Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı
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Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı

Kastamonu ve Çorum'da gelecek 3 gün boyunca sis etkili olacağı bildirildi.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26
Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı

ve 'da gelecek 3 gün boyunca sis etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Kastamonu ve Çorum'un iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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