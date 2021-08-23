Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
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Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında, denize sürüklenen tomrukların toplanmasına başlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında, denize sürüklenen tomrukların toplanmasına başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketi nedeniyle denize sürüklenerek deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların temizlenmesine başlandı. Özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilit ile örülen, yüzey kısmında batmaması için mantar ve polietilen kafes borusu ile desteklenen ağla başlatılan çalışmada, ilk gün yaklaşık 3 bin tomruk toplandı. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesi'ne ait toplama noktalarına götürüldü. Bölgelerde tomrukların toplanmasına devam ediliyor.


Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor
Selde denize sürüklenen tomruklar toplanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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