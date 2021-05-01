Kastamonu ve Amasya'da "tam kapanma"da ekipler sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu ve Amasya'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kastamonu ve Amasya'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama ve su konuldu.

Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Jandarma personeli elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapıldı.

Ekipler, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı oldu.

Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri, "tam kapanma" uygulaması sırasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için beslenme odaklarına yem bıraktı.

Veteriner İşleri Müdürlüğün ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kent merkezi çevresinde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yem koydu.

Belediye ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu