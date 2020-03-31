Kastamonu Valisi Karadeniz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Karadeniz, Valilikte kampanyayla ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasını başlattığını hatırlattı.

Kampanyanın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'yi de etkisi altına alması nedeniyle başlatıldığına işaret eden Karadeniz, "Her şeye rağmen az ya da çok gelir elde etmeye devam eden insanların, bu millet adına fedakarlık yaparak iş yerini kapatanlara ve o işyerlerindeki çalışanlara bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya ben de bir maaş tutarı ile katılıyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Dursun Ergin, Ticaret Borsası Temsilcisi Serdar İzbeli katıldı.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, daha önce 2 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA