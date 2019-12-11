Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

11.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:56
Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın

Valisi Yaşar , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Karadeniz, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Vali Karadeniz, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde de 'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını dile getiren Karadeniz, Kastamonu'nun Abana ilçesinde çekilen Semih Yüksel'e ait "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğrafının Karadeniz sahillerinin güzelliklerini göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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