Kastamonu Valisi Çakır, vaka sayısı en çok azalan kentte tedbirlerin gevşetilmemesini istedi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentin Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en çok azalan il olduğunu hatırlatarak, "Böyle bir rakam yakaladık ama bu rakam kesinlikle bizi gevşekliğe itecek bir rakam olmamalı. Şu an hala kırmızı kategoride yer alıyoruz." dedi.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı vaka sayılarını gösteren tabloda Kastamonu'nun, her 100 bin kişide 145,86 Kovid-19 vaka sayısı ile yer aldığını belirtti.

Kentin önceki hafta vaka sayısı en yüksek illerden ikincisi olduğunu anımsatan Çakır, sahada sağlık personelli, kolluk kuvvetleri, belediye personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarından binden fazla personelin her gün görev yaptığını vurguladı.

Muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının, din görevlilerinin ve Milli Eğitim personelinin aktif desteğinin olduğunu anlatan Çakır, "Sonuç olarak halkımız da bu süreçte destek verdi, böyle bir rakam yakaladık ama bu rakam kesinlikle bizi gevşekliğe itecek bir rakam olmamalı. Şu an hala kırmızı kategoride yer alıyoruz. Önümüzdeki hafta hızlı bir şekilde rakamlarımızda, 1 Haziran sonrasına en kötü ihtimalle sarı kategoride girmeyi hedefliyoruz. İnşallah halkımızın desteğiyle de vaka sayımızdaki azalış hızı aynen devam edecektir diye umuyoruz." diye konuştu.

Vaka sayılarındaki düşüşün hastaneye yatış oranlarına yansıdığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Kastamonu aşılamada Türkiye'de en iyi on ilden biri, hatta sekizinci sırada. Bölgede de en iyi illerden bir tanesiyiz. Bu aşılamanın pik döneminde de faydasını gördük. Hızlı bir şekilde de bu vaka azalışıyla ve aşılamanın artışıyla beraber hastanedeki yoğunluğumuz hızla aşağı düştü. Kapattığımız servisleri şu an açmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte tamamen normale döneceğiz. Şu an rakamlarımız iyi seviyede. Vaka azalışıyla beraber inşallah 1 Haziran itibarıyla normal faaliyet dönemine geçeceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu