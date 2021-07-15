Kastamonu Valisi Çakır, vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine vurgu yaptı Açıklaması
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Kastamonu Valisi Çakır, vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine vurgu yaptı Açıklaması

Kastamonu Valisi Çakır, vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine vurgu yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yüksek seviyedeki sosyal hayata rağmen vaka sayılarının kontrollü olmasının en önemli sebebinin aşılama olduğuna dikkati çekti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yüksek seviyedeki sosyal hayata rağmen vaka sayılarının kontrollü olmasının en önemli sebebinin aşılama olduğuna dikkati çekti.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayılarını gösteren tabloya dikkati çekerek kent açısından son verilerin oldukça iyi olduğunu aktardı. Vaka haritasında şehrin, gerileyerek artık sarı kategoride olduğunu ifade eden Çakır, "Bir önceki haftaya göre ciddi bir gerileme var. Siz de takip ediyorsunuz, beş on günlük vaka ile renk haritasındaki yeriniz değişebiliyor. Görevli arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla bu işi sıkı tutmaya devam ediyoruz." diye konuştu

Aşılamanın önemini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Bu konuda en güçlü silahımız aşılama. Aşılamada geçen hafta yüzde 65 rakamını geçmiştik. Bu hafta sonu itibarıyla 68-69 rakamını göreceğiz. Üst yaşlarda daha iyi seviyedeyiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızda yüzde 90'lar seviyesinde. Türkiye genelinde olduğu gibi genç vatandaşlarımızı aşılamada biraz sıkıntılarımız var. Bu konuda vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kentin farklı noktalarına mobil aşı noktaları kuruyoruz. Vaka sayılarımız son derece iyi seviyede. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır toplumsal hayatımız son derece güçlü devam ediyor. Yüksek seviyedeki sosyal hayata rağmen vaka sayılarımızın kontrollü olmasının en önemli sebebi aşılama. Aşılamadaki rakamlarımızı inşallah yüzde 75 seviyesine, yani mavi kategoriye çıkartırsak hiçbir sıkıntımız kalmayacak."

Vatandaşlara üçüncü doz aşısını yaptırma çağrısında bulunan Çakır, "Bu konuda bilim ne söylüyorsa buna kayıtsız şartsız uymamız lazım. Ben 19 yaşındaki kendi çocuğumun aşılamasını yaptırdım. Hastanede, filyasyonda sıkıntımız yok. Sosyal hayatın devam etmesinde bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Bayramlarda yapılacak etkinlikler konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Çakır, "Özellikle yöremizde bazı ilçe ve köylerde pilav ve kavurma ikramı şeklinde etkinlik var, deniyor. Biz bunla ilgili bir hıfzıssıhha kararı almadık ama kaymakam arkadaşlarımıza tavsiye olarak bu tür etkinliklerden bu bayram için kaçınmalarını istedik. Yasak koyarak değil, vatandaşlarımızın kendi kurallarını kendileri koyarak bu durumu aşmak istiyoruz. Bu bayramda bu tür etkinliklerin yapılmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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