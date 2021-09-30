Kastamonu Valisi Çakır, Tosya ilçesinde ziyaretlerde bulundu

TOSYA, KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çakır, Tosya'ya yeni atanan Kaymakam Ferhat Özen'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğini iletti.

Daha sonra inşaatı devam eden yeni hükümet konağı binasında incelemelerde bulunan Çakır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Özen'in Tosya'ya güzel hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığını söyledi.

Kastamonu'nun ilçelerinde yaşanan sel afeti nedeniyle tüm ekipleri o bölgeye yönlendirdiklerini belirten Çakır, "Yaklaşık iki haftadır nispeten oradaki rahatlamayla beraber normal işlerimize döndük. Burada da hem devam eden işlerimizin son hali hem de bundan sonra yapacağımız işlerle alakalı değerlendirmede bulunduk." dedi.

Tosya'nın sadece sanayi anlamında değil, turizm anlamında da hızla ilerleyen ve adından daha çok söz ettiren bir belde olduğuna işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Biz de Valilik olarak bu tür yerlerimizin özellikle altyapılarının iyileştirmesi noktasında yoğun çaba içindeyiz. Dipsiz Göl yolunun özellikle 4-4,5 kilometrelik bozuk hatlarını asfalt yaparak oradaki tesise yakışır hale getirdik. İnşallah benzer şekildeki turizm anlamındaki haraketli yerlere de aynı desteği sunacağız. Hükümet konağında da incelemelerde bulunduk, inşallah yapımı son aşamaya geldi. Amacımız en geç aralık ayının ortasında bu binaya taşınarak Tosyalı hemşehrilerimize çok daha iyi şartlarda hizmet sunmak."

Ziyaretlere Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Corcor, MHP İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı da katıldı.