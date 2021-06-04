Kastamonu Valisi Çakır, Tosya ilçesinde incelemelerde bulundu
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Kastamonu Valisi Çakır, Tosya ilçesinde incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Çakır, Tosya ilçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çakır, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamlarında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatları devam eden yeni hükümet konağı ve ilçe jandarma komutanlığı binalarında da incelemelerde bulunan Çakır, Kaymakamlık tarafından hazırlanan "Arıcılığı Teşvik Projesi" kapsamında düzenlenen törene katıldı.

Akbük köyü ile Yukarıkayı köyü Karadere Mahallesi'ni ziyaret eden Çakır, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Turizm yatırım çalışmaları devam eden Dipsizgöl Tabiat Parkını da incelemelerde bulunan Vali Çakır, Tosya'ya çok verimli ve çok keyifli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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