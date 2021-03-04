Kastamonu Valisi Çakır, orta riskten yüksek riskli iller kategorisinde geçme konusunda sınırda olduklarını söyledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan yani sarı kategoride bulunan Kastamonu'da, Vali Avni Çakır, "Bakanlığın rakamlarında henüz gözükmedi ama bu süreçteki vaka artışlarımızla gayriresmi olarak aslında turuncu, yani 3 nolu...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan yani sarı kategoride bulunan Kastamonu'da, Vali Avni Çakır, "Bakanlığın rakamlarında henüz gözükmedi ama bu süreçteki vaka artışlarımızla gayriresmi olarak aslında turuncu, yani 3 nolu kategoriye geçtik. Geçtik derken, tam sınırdayız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Vali Çakır, temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, Kastamonu'nun risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kontrollü normalleşme döneminde vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bakanlığın rakamlarında henüz gözükmedi ama bu süreçteki vaka artışlarımızla gayriresmi olarak aslında turuncu, yani 3 nolu kategoriye geçtik. Geçtik derken tam sınırdayız. Bu konudaki hassasiyeti vurgulamak istiyorum. Bir üst ya da alt kategoriye düşmemiz çok kolay ve tamamen bizim elimizde. Kurallara biraz riayetle bulunduğumuz durumu koruyabiliriz ama gevşeklik ya da ihmaller, basit hatalar bizi bir anda riskli iller kategorisine sokabilir. Dolayısıyla bulunduğumuz kategori ya da imkanlar kalıcı değil." ifadelerini kullandı.

Aşılamanın da devam ettiğini dile getiren Çakır, "Yaklaşık 63 bin vatandaşımızı aşıladık. İnşallah hedefimiz ay sonuna kadar yüz binli rakamları bulmak. Bu kapsamda hala kat etmemiz gereken yol var. Kullandığımız aşının koruma oranı yaklaşık yüzde 83,5 ama bu aşıyı olan vatandaşlarımızın hastaneye düşmeme oranı yüzde 100. Bu, çok müthiş bir rakam. Dolayısıyla aşılama faaliyetlerini en üst seviyede uygulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Aşılamayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle emniyet, jandarma, kaymakamlıklar ve belediyelerin seferber olduğunu anlatan Çakır, zamanı gelip de aşılamasını yaptıramamış hiçbir vatandaşın kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelenin sadece denetimle olamayacağına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bize büyük destek vermesi gerekiyor. Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Kategorilerden bir yukarıya geçmek o kadar basit ki bir köyde, bir binada, bir işletmedeki vaka artışıyla beraber bunulduğunuz şartları kaybedebiliyorsunuz. Bir işletmemizin, bir esnafımızın, bir ailemizin ya da bir müdürümüzün bir ihmali, bir hatası bu konuda tüm ilin almış olduğu kazanımları kaybetmesine sebebiyet verebilir. Hepimizin aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Biz gevşeme olmasın diye paylaşmadık ama merkezde sıfır vakalı gün de yaşadık. Biz bunu yapabiliriz. 1-2 vakalı günleri de yaşadık. Kastamonu, bölgesindeki risk gruplarında en iyi seviyede olan bir il."

Vali Çakır, kazanımların kaybedilmemesi için mahalle, köy ve apartman karantina uygulamasının bu süreçte artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu