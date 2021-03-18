Kastamonu Valisi Çakır kentteki Kovid-19 vaka artışının dış kaynaklı olduğunu söyledi Açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının çoğunlukla dış kaynaklı olduğunu, vaka artış hızının kontrol edilememesi durumunda uzun vadede birtakım sıkıntılarla karşılaşabileceğini söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi'ni ziyaret eden Çakır, burada şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, Kastamonu'da Kovid-19 vaka sayılarında belli oranda artışın yaşandığını söyledi.

Kastamonu'nun kontrollü normalleşme sürecine, oldukça düşük rakamlarla başladığını dile getiren Çakır, "Merkezde sıfır vakanın olduğu dönemlerden geçtik. Bizim artış oranlarının yüksek gözükmesinin temelinde düşük vaka oranlarıyla bu sürece girmemiz. Dolayısıyla bizim artış oranları çok yüksek gözükmekle beraber şu aşamada vakalarımızdaki yükseklik, bizim hastanelerimiz açısından çok ciddi bir sorun oluşturmuyor ama bu artış hızını kontrol edemezsek uzun vadede bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

Denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Çakır, "Bakanlığımızın koyduğu hedefler doğrultusunda bin kişilik ekip oluşturduk. Zaman zaman ben zaman zaman vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimizle her gün sahadayız. Yoğun bir şekilde bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz ancak bu tür faaliyetlerde başarı sadece denetimle olmuyor. Halkımızın da bu konuda alınan önlem ve tedbirlere sıkı sıkı riayet etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sürecin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Vakalardaki yükseliş endişe verici bir hale gelmedi ama önünü almazsak bizi biraz daha zor günler bekliyor olabilir. O yüzden her bir vatandaşın tedbirlere uyması lazım. Vatandaşlardan ricamız çok acil bir işleri yoksa hafta sonları kendi sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulamalarını istiyoruz. Ramazana kadar vakalarımızın artışını yavaşlatabilirsek ramazan sürecindeki sakin hayatla tekrar sarı ve mavi hatta döneriz diye düşünüyorum. Özellikle aşılanan vatandaşlarımızın korunduğu gözüküyor. Hastaneye düşen vatandaşlarımızın hemen hemen tamamına yakını aşı olmamış vatandaşlar. Lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşısını olsun. 2. dozlarını yaptırmada ihmalkar davranmasınlar. "

Kastamonu'da 3-4 ay önce şehre girişlerde zorunlu karantina kararı alındığını hatırlatan Çakır, "Dışardan gelenlere zorunlu karantina uygulamaya başladıktan sonra buna bağlı olarak vakalar da düşmüştü. İlimiz yoğun şekilde dışarda gurbetçi barındırıyor. Son dönemde tarımsal faaliyetlere bağlı yoğun giriş gözüküyor. Vakaların artışının en önemli sebeplerinden biri de gerek cenaze, gerek taziye gibi gerekçelerle vatandaşlarımızın gelmesi. Bu konuda bilinçli vatandaşlarımıza bir sözümüz yok ama bazı vatandaşlar ya bilinçsiz ya da tedbirsizlikle gereksiz bulaşlara sebep veriyor." ifadelerini kullandı.

Kente girişlerin kontrol altına alınmasıyla ilgili alarma geçildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Tüm muhtarlarımıza kaymakamlar, emniyet ve jandarma vasıtasıyla gerekli talimatlarımızı verdik. Dışardan ilimize girişlerin tamamını kontrol altına almayı planlıyoruz. İlimizin geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle herkesin bilgilendirmesine, takibine ihtiyacımız var. İlimize dışardan gelişleri ne kadar kontrol altına alırsak o kadar hızlı normale döneriz. Vaka artışı yaşadığımız noktaların hemen hemen tamamına yakını dış kaynaklı. Önümüzdeki süreçte vakaları aşağıya çeviremezsek yeni kısıtlamalar getirebiliriz ama bunla alakalı ana kuralları Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla açıklanıyor. Biz de ilimize tanınan özel yetki çerçevesinde Valilik olarak gerekli kararı almaktan çekinmeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor