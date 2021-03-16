Kastamonu Valisi Çakır: İlave tedbir almayı düşünmüyoruz
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Kastamonu Valisi Çakır: İlave tedbir almayı düşünmüyoruz

16.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:44
Kastamonu Valisi Çakır: İlave tedbir almayı düşünmüyoruz

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, kentte koronavirüs vaka sayısının artışına ilişkin, "Şu aşamada mevcut kararlarımızın üzerine ilave tedbir almayı düşünmüyoruz" dedi.

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, kentte koronavirüs vaka sayısının artışına ilişkin, "Şu aşamada mevcut kararlarımızın üzerine ilave tedbir almayı düşünmüyoruz" dedi.

Kastamonu'da 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 65,63 olan koronavirüs vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasında 118,23'e yükseldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte alınan tedbirlerin  mevcut haliyle bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Yani herhangi bir kısıtlamaya geçmeden mevcut şartlarla biz Kastamonu'da gündelik hayatımıza devam edeceğiz" dedi.Şu andaki koronavirüs vaka sayısının tamamen kontrolde olduğunu kaydeden Çakır, "Şu aşamada mevcut kararlarımızın üzerine ilave tedbir almayı düşünmüyoruz. Fakat vakalarımızdaki artış gerçeğini de göz önüne alarak vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerini daha da artırarak sürdürmesini yineliyoruz. Onun ötesinde bizler de, bu yeni dönemin uzun soluklu bir şekilde devamı noktasında da sahada bütün gücümüzle olmaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızı öncelikle bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye ve istemesek de cezalandırma faaliyetlerine başlayacağız. Sonuç olarak umuma açık yerlerde vatandaşlarımızla alakalı herhangi bir ilave kısıtlayıcı tedbirimiz yok. Ancak ilerleyen süreçte vaka sayılarımızdaki artış ile hastanelerimizdeki doluluk oranlarını takip ederek, genel çerçeve içerisinde kısıtlamaya gideceğiz. Ama şu an bunlar gündemimizde değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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