Kastamonu Valisi Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret etti
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Kastamonu Valisi Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret etti
10.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:46

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Çakır, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan'ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Vali Çakır, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailelerini de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, Vali Çakır'ın Hanönü ilçesini ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Uçar, Vali Çakır'a ilçenin sorunları ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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