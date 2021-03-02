Kastamonu Valisi Çakır'dan yeni normalleşme sürecinde yoğun denetim uyarısı
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Kastamonu Valisi Çakır'dan yeni normalleşme sürecinde yoğun denetim uyarısı

02.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:34
Kastamonu Valisi Çakır'dan yeni normalleşme sürecinde yoğun denetim uyarısı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan kentte bu süreçte yeni ve daha yoğun denetim modeline geçeceklerini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan kentte bu süreçte yeni ve daha yoğun denetim modeline geçeceklerini bildirdi.

Vali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, kentte vaka sayısında artış yaşanmaması ve esnetilen kısıtlamaların geri gelmemesini istediklerini belirtti.

Kastamonu'nun orta riskli iller arasında yer aldığına işaret eden Çakır, "Bugün itibarıyla açılan veya müşteri kabulüne izin verilen iş yerleri kurallara harfiyen uydukları takdirde zor günlerin geri gelmesinin önüne geçeceklerdir. Yeni süreçte birlikte yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Denetimlerin amacı herkesin kurala uymasıdır. Kurallara uyarak bu süreci de geride bırakacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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