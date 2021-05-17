Kastamonu Valisi Çakır'dan kademeli normalleşmede tedbirli olunması çağrısı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da Vali Avni Çakır, kademeli normalleşmede vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da Vali Avni Çakır, kademeli normalleşmede vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Vali Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'da tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçildiğine işaret etti.

Bu süreçte dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapan Çakır, "Her bir vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancım tam. Tüm vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyumun olduğu sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu