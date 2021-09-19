Kastamonu Valisi Çakır Bozkurt'taki sel sonrasında yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt'ta selden etkilenen 2 bin 154 aileye, 87 milyon 308 bin 296 lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Vali Çakır, Bozkurt ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, Kastamonu genelindeki sel felaketinde 71 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Çakır, "Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1, İnebolu'da 2 ve Bozkurt'ta 64 vatandaşımız olmak üzere toplam 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 9 vatandaşımız ise dere içinde, karada ve denizde tüm arama unsurlarıyla halen aranmaktadır. Arama kurtarma çalışmalarında Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, AFAD personelince gemi, bot, helikopter, uçak, İHA, JİKU, Row cihazı kullanılmaktadır. Otuzdan fazla arama kurtarma STK'sı ilimizde görev almıştır." bilgisini verdi.

Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, güvenlik unsurlarına ait 17 helikopterle 1345 vatandaşın, bot, gemi ve arama kurtarma personeli marifetiyle 500'den fazla vatandaşın bulunduğu yerden tahliye edildiğini belirten Çakır, "Heyelanlar ve yoldaki hasarlar sebebiyle ulaşım ve iletişimi olmayan köylerimize aynı şekilde yiyecek, insani yardım ve ilaç gönderilmiştir. Bu faaliyetler için Toplamda 1000 saatten fazla uçuş gerçekleştirilmiştir." dedi.

"İlçe merkezinden 25 bin kamyondan fazla malzeme çıkartılmıştır"

Devletin tüm imkanları ile bölgeye müdahale ettiğini dile getiren Çakır, şunları anlattı:

"Ülkemizin birçok ilinden gelen kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi ilimize görevlendirilmiştir. Selin tahribatını ortadan kaldırmak için Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, gönüllüler olmak üzere toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katılmıştır. 1500'den fazla yer temizlenmiştir. İlçe merkezinden 25 bin kamyondan fazla malzeme çıkartılmıştır. İlçe merkezindeki binaların neredeyse tamamının giriş, bodrum ve 1. katları rüsubattan temizlenmiştir."

İlk günden itibaren 14 kuruma ait mobil mutfak tırı ikram aracı ve ikram çadırının bölgede görev aldığını belirten Çakır, "Bölgede 3 öğün sıcak yemek çıkartılmış, toplamda afetzede, çalışan personel için yemek ikramı yapılmıştır. 2 bin 500'den fazla vatandaşımız sağlık taramasından geçirilmiş, 9 bin 500 kişiden fazla vatandaşımıza poliklinik hizmeti sunulmuş, selden etkilenen 350'den fazla vatandaşımıza sağlık hizmeti verilmiştir. 10 bine yakın vatandaşımıza 5 bin kutu ilaç verilmiştir." diye konuştu.

"1300'den fazla araçla insani yardım malzemesi geldi"

Sosyal market aracılığıyla yapılan yardımlara da değinen Çakır, şöyle devam etti:

"1300'den fazla araçla insani yardım malzemesi gelmiş, 102 bin gıda kolisi, 43 bin temizlik kolisi, 500 bin giyim ürünü, 1 milyon adet içme suyu, 6 binden fazla tüp dağıtımı yapılmıştır. Muhtarlıklar, STK'lar ve Jandarma aracılığıyla 12 bin 572 kişiye malzeme ulaştırılmıştır. 14 bin 849 vatandaşın ve personelin giyim ihtiyacı karşılanmıştır. Afetten zarar gören hanelere yönelik gerçekleştirilen ev eşyası yardımı kapsamında, 135 haneye yardımları teslim edilmiş, 250 aileye beyaz eşya yardımı yapılmıştır. Bozkurt'taki eşya zararı yardımları tutarı 34 milyon 833 bin liradır. Kastamonu'daki tüm eşya zararı yardımları tutarı ise 47 milyon 602 bin lira."

Bozkurt'ta 446 hanenin eşyalarının ilçe içi ve ilçe dışına taşındığını, 25 haneye ait eşyaların da depolarda muhafaza edildiğini vurgulayan Çakır, "Selin yaşandığı ilk günden itibaren Abana ve Kastamonu'da bulunan 3 farklı KYK yurdunda 700 afetzedenin barınmaları sağlanmıştır. Bozkurt ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlanmıştır. 60 konteyner kapasiteli barınma alanına ilk etapta 32 konteynerin kurulumu yapılmıştır. Halihazırda 19 konteynerde 40 vatandaşımız konaklamaktadır. Selden zarar gören iş yerleri için AFAD Başkanlığı tarafından Bozkurt ilçesine 47, Abana ilçesine 10 olmak üzere toplam 57 iş yeri konteyneri temin edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Çakır, selden etkilenen vatandaşlara yönelik, 1000'den fazla hanede 5 binden fazla vatandaşa psiko-sosyal destek hizmeti sunulduğunu da aktardı.

"Afetten etkilenen tüm yerleşim yerlerinde altyapıya ilişkin hasarlar giderilmiştir"

Sel sonucu 143 köy ve 416 bağlısında yol hasarı, 76 köy ve 336 bağlısında içme suyu hatlarında hasar meydana geldiğine işaret eden Çakır, "Afetten etkilenen tüm yerleşim yerlerinde altyapıya ilişkin hasarlar giderilmiştir. İçme suyu verilmeyen yer kalmamıştır. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdaresi sorumluğundaki 71 köprü, 386 menfez meydana gelen selden hasar görmüştür. Bugün itibarıyla kapalı yol ağımız bulunmamaktadır. Köy ve mahalle yollarımız ulaşıma açılarak, yol bağlantısı tamamen kopmuş olan 7 bin 350 metrelik yeni yol yapılmıştır. Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla görüşülerek 45 vatandaşımız için mezarlık yapımına başlanmıştır." diye konuştu.

"7 bin 262 aileye 135 milyon 472 bin lira nakdi yardım yapılmıştır"

Selden 244 köyde 2 bin 337 vatandaşın 39 milyon tutarından tarımsal zararı oluştuğunu belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz tarafından 789 iş yeri için 58 milyon 900 bin lira, 667 aile için 8 milyon 489 bin lira, 350 konut ve eşya yardımı, 698 araç için yaklaşık 20 milyon lira zarar ödemesi olmak üzere toplam 2 bin 154 aileye 87 milyon 308 bin 296 lira nakdi yardım yapılmıştır. Bugün itibarıyla AFAD, SYDV ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kastamonu'da toplam 7 bin 262 aileye 135 milyon 472 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından 195 milyon 429 bin 880 lira ödenek aktarılmıştır. Bu ödeneğin 135 milyon 472 bin lirası vatandaşlarımız için 92 milyon 655 bin 880 lirası altyapı ve yatırımlar için aktarılmıştır."

900 afet konutu yapılacak

Selden 2 bin 397 bina, 11 bin 57 bağımsız bölümün hasar gördüğüne işaret eden Vali Çakır, şunları kaydetti:

"Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 274, ticarethane sayısı 163, ahır sayısı 44, hane sayısı 118'dir. 1052 bina az hasarlı, 6 bina orta hasarlıdır, 770 binanın afete maruz bölgede kaldığı tespit edilmiştir, 67 bina kentsel dönüşüm kapsamında kalmıştır, 97 binanın yıkım oluru alınmış ve 97'si de yıkılmıştır. Bozkurt, Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 900'ün üzerinde afet konutu, köy konutu, sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutları sosyal donatıları ile birlikte yapılacaktır. 2022 yılında Bozkurt ve Abana ilçesi doğal gaza kavuşacak. Şimdiye kadar yapılan acil müdahale çalışmalarının nakdi karşılığı 472 milyon lirayı geçmiştir. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. İnşallah bir ay içerisinde yıkımlar tamamen bittiğinde yeni imar süreci başladığında Bozkurt tamamen normal hayata dönecek."