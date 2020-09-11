Kastamonu Valisi Çakır Bozkurt ilçesini ziyaret etti
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Kastamonu Valisi Çakır Bozkurt ilçesini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Çakır Bozkurt ilçesini ziyaret etti
11.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:44

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Çakır, Kaymakam Vekili Tarık Buğra Seyhan'ı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Bozkurt Belediyesine yeni alınan araçların hizmete başlaması nedeniyle kurdele kesen Çakır, yeni araçların ilçeye güzel hizmetlerde bulunması temennisinde bulunarak Başkan Yanık'ı kutladı.

Vali Çakır daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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