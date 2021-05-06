Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz"
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Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz"

Kastamonu Valisi Avni Çakır: 'Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle ilgili vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle ilgili vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

Vali Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, emniyet ve jandarma ekipleriyle 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasında denetime katıldı. Vali Çakır sürücülere broşür ve şapka verdi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilinçlendirmek, trafik kazalarını ve trafikte istenmeyen davranışları en aza indirmek istediklerini belirtti.

Vatandaşları hem emniyet kemeri kullanımı hem de trafikte belirlenen kurallara uyum noktasında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Çakır, amacın "trafikte sıfır hata sıfır kaza" olduğunu vurguladı.

"Sabrın sonu bayram olacak"

Vatandaşların "tam kapanma" sürecinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlere uyduğunu söyleyen Vali Çakır, "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz. İnşallah 10 gün sonra sabrın sonu bayram olacak. Şu an itibariyle vaka sayılarımızda düşüş devam etmekle beraber aslında çok keskin bir düşüş de maalesef şu ana kadar yok ama aşağı doğru bir trend de yakaladık. Tam kapanmanın etkilerini de bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu güçlü bir şekilde görmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'nun tam kapanma süreci öncesinde yoğun göç aldığını dile getiren Çakır şunları kaydetti:

"Bu işimizi hayli zorlaştırdı ama bu konuda her türlü tedbirlerimizi aldık. Kırsalda jandarmamız, merkezde emniyetimiz, belediyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla yoğun bir şekilde denetim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Şu aşamada hastanelerde herhangi bir sıkıntımız yok. İki hafta öncesine göre çok çok daha iyi durumdayız. Ama kapanmanın faydasını görebilmemiz için 10 gün daha yasaklara, tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmemiz lazım. Kurallara üst seviyede uyan vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için tekrar teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, bu alınan tedbirler hepimizin sağlığı için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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