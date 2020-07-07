Kastamonu Valisi Avni Çakır Tosya'da ziyaretlerde bulundu Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya'da ziyaretlerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya'da ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret eden Çakır, ilçe hakkında bilgi aldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Çakır, yeni Hükümet Konağı inşaat çalışmalarını inceledi.

Tosyalı Şehit Ufuk Deniz'in ailesinin ardından Tosya Şehitliğini ziyaret eden Çakır, Tosya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Pişkin, Vali Çakır'ın hem sorunların çözümüne yönelik sergilediği yapıcı ve pozitif tutumu hem de Kaymakamlığın sosyal sorumluluk projeleri için tebrik etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA