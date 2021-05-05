Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çakır, Organize Sanayi Bölgesi ve yapımında sona gelinen Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biokütle Elektrik Üretim AŞ Tesisi, ilçenin tarihini yansıtan Delibeyoğlu Konağı, şehir stadı ve İlçe Gençlik Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi altına alınan Taşköprülü Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesini de ziyaret etti.

Çakır, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz