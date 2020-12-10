Kastamonu Valisi Avni Çakır, sarımsak pazarını ziyaret etti
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Kastamonu Valisi Avni Çakır, sarımsak pazarını ziyaret etti

10.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:48
Kastamonu Valisi Avni Çakır, sarımsak pazarını ziyaret etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.

Vali Çakır, sarımsak pazarını ziyaretinin ardından halk pazarına geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Alatarla köyünde bulunan sağlık ocağını da ziyaret eden Vali Avni Çakır'a, ziyaretlerinde, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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