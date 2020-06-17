Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

17.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

Çakır, Valilik binası önünde Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun tarihi ve doğası ile huzur bölgesi olduğunu söyleyen Çakır, "Evliyalar diyarı kadim şehir Kastamonu'ya vali olarak atanmaktan çok büyük bir onur duydum. Bu vesile ile beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

"Bu yüce millete hizmet etmek büyük bir onurdur." ifadesinde bulunan Çakır, bununla birlikte önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Çakır, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukların bilincinde olarak, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde olacağız. Makamda oturmaktan ziyade sahada ve vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz."

Vali Avni Çakır, kendisinden önce Kastamonu'da valilik görevini yürüten Yaşar Karadeniz'i ve bugüne kadar Kastamonu'ya hizmet eden tüm valileri de şükranla andığını kaydetti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Süleyman Soylu Müyesser Yıldız Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Demet Evgar Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:01:19. #1.14#
title