Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı
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Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır görevine başladı
17.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

Çakır, Valilik binası önünde Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun tarihi ve doğası ile huzur bölgesi olduğunu söyleyen Çakır, "Evliyalar diyarı kadim şehir Kastamonu'ya vali olarak atanmaktan çok büyük bir onur duydum. Bu vesile ile beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

"Bu yüce millete hizmet etmek büyük bir onurdur." ifadesinde bulunan Çakır, bununla birlikte önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Çakır, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukların bilincinde olarak, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde olacağız. Makamda oturmaktan ziyade sahada ve vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz."

Vali Avni Çakır, kendisinden önce Kastamonu'da valilik görevini yürüten Yaşar Karadeniz'i ve bugüne kadar Kastamonu'ya hizmet eden tüm valileri de şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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