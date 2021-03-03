Kastamonu Vali Yardımcısı Kılıçarslan'dan Kovid-19'da kontrollü normalleşme uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kontrollü normalleşme sürecinde dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Rakamın yükselmesi demek bizim bir üst risk grubuna geçmemiz demek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kontrollü normalleşme sürecinde dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Rakamın yükselmesi demek bizim bir üst risk grubuna geçmemiz demek." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl Özel İdaresi Misafirhanesi'nde İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi ve 1-7 Mart haftasının Deprem Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Kılıçarslan, kent merkezi ve 19 ilçede AFAD Farkındalık Eğitimlerinin verilmeye başlandığını belirtti.

Kastamonu'da 200 binin üzerinde kişiye ulaşmayı planladıklarını anlatan Kılıçarslan, eğitimlerle vatandaşları bilinçlendirmeyi ve afetlerde oluşacak zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kastamonu'da 12 Şubat'ta 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatan Kılıçarslan, "Deprem yaşamın bir gerçeği. Bir deprem olsa bile can ve mal kayıplarını en az düzeyde olması tek amacımızdır. O sebeple bu bilgilendirmeleri önemli görüyoruz." dedi.

Kastamonu'nun Kovid-19 orta riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Kılıçarslan şunları söyledi:

"Rakamların yükselmesi halinde önce yüksek daha sonra da çok yüksek riskli iller arasına girebiliriz. Dün şehir merkezindeki kalabalığı, yoğunluğu gördüğümde endişelendim. Bizim amacımız rakamları düşürüp az riskli iller arasına girmek. Umarım risk durumumuz artmaz. Biz özelikle en yoğun olan yerlerde özellikle pazarlar ve AVM'ler olmak üzere sürekli dolaşıyoruz. Vatandaşımız maske ve mesafeye uyuyor ama rakamlarımız yükseliyor. Rakamın yükselmesi demek bizim bir üst risk grubuna geçmemiz demek. Umarım korktuğumuz şey başımıza gelmez. Esnafımızın iş yerleri yeniden kapatılırsa bu da hoş olmaz. Umarım Kastamonulu vatandaşlarımız, ilçeler de dahil olmak üzere en azından bunu korur mümkünse daha da düşürmeye çalışırız. Aksi halde bir üst risk grubuna gireriz bu daralma demektir."

Toplantıda İl AFAD Müdahale Şube Müdürü Suat Tüfekçi ile İl AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Remzi Yeşilçimen sunum yaptı.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile AFAD yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu