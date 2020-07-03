Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Pınar, 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi'ni ziyaret etti Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi'nde incelemelerde bulundu.

1451 yılında Candaroğulları döneminde İsmail Bey tarafından yapılan cami, 1880 yılında dönemin Kastamonu Valisi tarafından onarıldı. Selçuklu oyma sanatı hakim olan cami 7 yıl önce restore edilerek ibadete açıldı.

Eflani Kaymakamı Burak Öz ile ilçeye bağlı Demirli köyünde bulunan camiyi ziyaret eden Pınar, burada yaptığı açıklamada, Eflani'nin tarihi ve kültürel eserler noktasında zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede başta Küre-i Hadid Cami olmak üzere tarihi öneme sahip yapıların olduğunu belirten Pınar, "Tarihi yapıların korunması için gerekli restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bölge turizminin gelişimine katkıda bulunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaymakam Öz de Pınar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA