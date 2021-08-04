"Kastamonu üryani eriği" coğrafi işaretle tescillendi
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"Kastamonu üryani eriği" coğrafi işaretle tescillendi

'Kastamonu üryani eriği' coğrafi işaretle tescillendi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

"Kastamonu üryani eriği"ne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Kastamonu üryani eriği"ne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Daday Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tescilin ilçeye, Kastamonu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Üryani eriğinin tescille birlikte tanınırlığının da artacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üryani eriği Kastamonu'nun belli başlı ürünüdür. Bu ürün dış ülkelere de gönderilen Kastamonu'nun değerli bir meyvesidir. Üryani eriğinin taze meyvesine ala erik denir. Ala eriğin kabuğu soyulup kurutulmuş haline üryani eriği denmektedir. Ala erik meyvesinin kurutulmak üzere kabuğu soyulur. Kabuğu soyulan erik temiz çam tahtalarında tek tek sıralanır. Tahtaların konulduğu yerlerin güneş görmesi ve tozdan ve nemden uzak olması gerekir. Erikler 15 gün buyunca kurumaya bırakılır. Kurutulan erikler zengin lif kaynağına sahiptir. Üryani eriği hoşafı Kastamonu mutfağının değişmez lezzetlerindendir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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