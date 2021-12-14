Kastamonu Üniversitesinde öğrenci ve akademisyenler kampüsü temizledi

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrencilerle akademisyenler, kampüste temizlik çalışması yaptı.

Turizm Fakültesi öğretim elemanları öncülüğünde düzenlenen "Temizliyoruz" etkinliği kapsamında kampüsten 30 torba çöp toplandı.

Öğretim görevlisi Hikmet Haber al, AA muhabirine, bu tür farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Turizmciler için doğanın, çevrenin çok önemli olduğunu vurgulayan Haber al, "Fakülte olarak daima doğayı koruyup kollayıp sürdürülebilirliği sağlama amacındayız. Temiz bir çevrede yaşamak için dekanlığımız ve rektörlüğümüzle bölümdeki kardeşlerimizi alarak temizlik yapıyoruz. Bu çalışmayı genele yaymak istiyoruz." dedi.

Çalışmaya tüm fakültenin dahil olduğunu anlatan Haber al, "Turizm, önce temizlikle temiz çevreyle başlar. Biz de bunun bilincinde tüm akademisyen kadromuz ve öğrencilerimizle kampüsü temizlemek için yola çıktık." diye konuştu.

Öğrencilerden Kadir Kılıçarslan ise güzel bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Hikmet hocamız bu çalışmadan bahsetti. Biz de onunla beraber yola çıktık. İnşallah bu davranışımız tüm öğrencilere örnek olur. Hocamıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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