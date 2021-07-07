Kastamonu Üniversitesi laboratuvarına balla ilgili akreditasyon belgesi verildi
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Kastamonu Üniversitesi laboratuvarına balla ilgili akreditasyon belgesi verildi

Kastamonu Üniversitesi laboratuvarına balla ilgili akreditasyon belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK), Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına (MERLAB) bal ile ilgili akreditasyon belgesi verdiği bildirildi.

Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK), Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına (MERLAB) bal ile ilgili akreditasyon belgesi verdiği bildirildi.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, MERLAB'ın bölgede ilk akredite olan merkezi araştırma laboratuvarı olduğu belirtildi.

MERLAB'ın bölgedeki bal üreticilerinin ihtiyaç duyduğu analizleri uluslararası kalite standartları ölçeğinde yapacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik yeterliliğinin bir göstergesi olan akredite laboratuvar unvanı alarak ulusal ve uluslararası düzeyde analiz kalitesini tescilleyen laboratuvarımızdan hizmet alanlara kaliteli ve güvenilir analiz imkanları sunulacak. Ayrıca balda PH ve asitlik tayini, diastaz aktivite tayini, elektriksel iletkenlik ölçümü, nem tayini ve maltoz tayini metotları için uluslararası yeterlilik testlerinden başarılı olan laboratuvarımızda diğer analizlerle ilgili akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları ise devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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