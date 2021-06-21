Kastamonu Unesco Masası Görevlilerinden Vali Karadeniz'e Ziyaret

Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkında incelemelerde bulunmak üzere İlimize gelen Kastamonu Unesco Masası Görevlileri, Vali Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkında incelemelerde bulunmak üzere İlimize gelen Kastamonu Unesco Masası Görevlileri, Vali Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, çalışmaları hakkında bilgi veren Kastamonu UNESCO Masası Görevlileri, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkında incelmelerde bulunarak, jeoparkın bir benzerini Kastamonu'da yapmak istediklerini belirttiler.

Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından birisi olan Kula-Salihli Jeoparkının doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğinden ötürü Türkiye'nin jeoturizm açısından en önemli alanı olduğunu belirterek, jeoparkın diğer illerimiz için örnek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu UNESCO Masası Görevlilerine ziyaret sebebiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre